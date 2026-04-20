Teheran frena i negoziati: il blocco navale USA condiziona gli incontri

Il 19 aprile 2026 emerge un nuovo stallo nei contatti tra Iran e USA: secondo l’agenzia Tasnim, vicina al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Pasdaran), Teheran non ha ancora preso una decisione definitiva sull’invio di una delegazione negoziale a Islamabad e, soprattutto, non parteciperà a colloqui finché sarà operativo il blocco navale statunitense.

La notizia, rilanciata da più testate, sottolinea come la questione militare e politica resti al centro delle condizioni poste da Teheran per riprendere il dialogo.

Il ruolo di Tasnim e del mediatore pakistano

L’agenzia Tasnim, citando una fonte informata, non solo ha riportato il rifiuto di procedere con i colloqui in presenza del blocco navale, ma ha anche evidenziato che, dopo il primo ciclo di incontri tra le delegazioni, il cosiddetto mediatore pakistano ha continuato a fungere da canale di comunicazione, scambiando messaggi tra le parti.

Questo flusso di contatti indiretti mostra come la diplomazia rimanga attiva nonostante la sospensione formale dei negoziati in presenza. La presenza di un intermediario segnala l’intenzione di mantenere aperti canali di dialogo, anche se condizionati da questioni di sicurezza e fiducia.

Affiliazione e implicazioni

Essendo Tasnim legata ai Pasdaran, le informazioni diffuse assumono un valore politico preciso: rappresentano la posizione di elementi militari influenti all’interno del sistema iraniano.

Questo elemento rafforza l’idea che la decisione di interrompere i contatti non sia solo diplomatica ma anche strettamente connessa a valutazioni strategiche e di sicurezza, come il controllo delle rotte marittime e la tutela delle capacità militari.

Ragioni del rifiuto e contestazioni internazionali

Parallelamente alle indicazioni di Tasnim, fonti ufficiali iraniane e l’agenzia Irna hanno spiegato che l’assenza di Teheran ai colloqui è dovuta a quello che definiscono un insieme di richieste eccessive da parte di Washington: aspettative ritenute irrealistiche, continui mutamenti di posizione e incoerenze nelle richieste. Aggrava il quadro, secondo l’Iran, il perdurare del blocco navale, considerato da Teheran una violazione dell’attuale cessate il fuoco e un atto che impedisce un normale svolgimento delle trattative.

Le accuse contro l’Occidente

Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, ha denunciato pubblicamente il blocco come illegale e come una forma di punizione collettiva verso la popolazione iraniana, sostenendo che esso contravviene alla Carta delle Nazioni Unite. In questo contesto Baghaei ha criticato anche le parole dell’Alto rappresentante dell’UE per gli Affari esteri, accusando l’Europa di ipocrisia per la mancanza di applicazione coerente del diritto internazionale nei confronti delle azioni di Stati terzi.

Aspetti militari: rifornimenti e deterrenza

Dal punto di vista militare, figure di vertice delle forze iraniane, come il comandante delle forze aerospaziali delle Guardie Rivoluzionarie Majid Mousavi, hanno rivendicato un’accelerazione nella ricostituzione delle riserve di missili e droni durante il periodo di cessate il fuoco. Secondo le dichiarazioni riportate, la capacità di aggiornamento e rifornimento delle piattaforme di lancio sarebbe ora superiore rispetto al periodo precedente al conflitto, un elemento presentato come segnale di deterrenza verso un avversario che, a detta iraniana, non è in grado di reagire con pari rapidità.

Implicazioni strategiche in regione

Nelle comunicazioni iraniane si sottolinea inoltre che le dinamiche militari stanno ridefinendo il rapporto di forze nello Stretto di Hormuz, in Libano e in altre aree sensibili della regione, con accuse dirette agli Stati Uniti di aver creato la situazione attuale attraverso operazioni condotte da basi e installazioni intorno allo stretto. Queste affermazioni avvertono che, finché permarranno le misure coercitive come il blocco navale, la ripresa di negoziati diretti resterà difficoltosa.

In sintesi, la posizione espressa il 19 aprile 2026 mostra un Iran che lega strettamente la volontà di dialogare a condizioni di sicurezza e rispetto delle proprie prerogative strategiche. Il ruolo del mediatore pakistano resta attivo come canale informale, ma la ripresa degli incontri in presenza dipende dalla rimozione, o quanto meno dall’alleggerimento, del blocco navale USA. Questo quadro lascia prevedere, a breve termine, una prosecuzione del confronto a distanza tra diplomazia e messaggi mediati, con la dimensione militare che continuerà a influenzare in modo significativo le possibilità di negoziazione.