Dialogo telefonico tra Meloni e Musk per la pace con Mattarella: cosa si sono...

Dialogo telefonico tra Meloni e Musk per la pace con Mattarella: cosa si sono...

Dopo l’attacco ai giudici della sezione immigrazione di Roma e la risposta di Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni avrebbe contattato l’imprenditore sudafricano Elon Musk. Ecco cos’è successo.

La telefonata tra Meloni e Musk

Durante la conversazione, confermata da Palazzo Chigi, Meloni avrebbe sottolineato l’inopportunità di una polemica tra un rappresentante dell’amministrazione americana e il Quirinale. È stato solo a seguito di questo intervento che Musk ha scelto di moderare il suo atteggiamento. Inoltre, il patron di Tesla avrebbe espresso stima e rispetto nei confronti del presidente della Repubblica Italiana. Tramite Andrea Stroppa, referente di Musk in Italia, il patron di X ha fatto sapere, infatti, di nutrire rispetto per il Presidente Mattarella e per la Costituzione italiana.

Tuttavia, Stroppa avrebbe precisato:

“La libertà di espressione è protetta dal Primo Emendamento e dalla stessa Costituzione italiana pertanto da cittadino continuerà a esprimere liberamente le proprie opinioni“.

Il rapporto tra Elon Musk e l’Italia

Andrea Stroppa ha ricordato che, già nel 2023, prima di incontrare la presidente Meloni, l’imprenditore Elon Musk aveva fornito connettività satellitare gratuita all’Emilia-Romagna, duramente colpita da una grave alluvione.

Grazie a questa iniziativa, Musk aveva garantito connessioni sicure e immediate a soccorritori, forze di pubblica sicurezza, ospedali, scuole e cittadini, con l’unico obiettivo di supportare un “Paese amico”. A tal proposito, l’imprenditore ha espresso l’auspicio che le relazioni tra Stati Uniti e Italia si rafforzino ulteriormente, augurandosi di poter incontrare presto il Presidente della Repubblica.