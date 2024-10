Dopo il falò di confronto anticipato a Temptation Island Anna e Alfred hanno deciso di mettere un punto fermo alla loro relazione. Tuttavia, un’indiscrezione sui social rivela un loro ritorno insieme.

Alfred e Anna sono tornati insieme?

L’8 ottobre 2024, su Canale 5, è andato in onda il falò di confronto tra i due. Anna si è scagliata furiosamente contro il suo ormai ex fidanzato per aver baciato la tentatrice Sofia.

“Non ti amo più da molto tempo. Sono andato avanti perché ho un grande senso di gratitudine e ti voglio bene. Non voglio farti del male, per questo ti dico che non ti amo più”, aveva dichiarato il ragazzo.

Dopo queste parole, sembrava che la loro relazione fosse definitivamente giunta al termine, ma secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano non è così.

Alfred e Anna: l’indiscrezione sui social

Nelle sue storie Instagram, Deianira ha condiviso una segnalazione ricevuta da una sua follower, la quale ha rivelato che Anna avrebbe perdonato Alfred:

“Anna ha sempre perdonato Alfred, lo so bene, e anche questa volta l’ha fatto. La sua famiglia è ovviamente offesa per come è stata trattata e per la mancanza di rispetto. Credo che, questa volta, dovranno frequentarsi lontano da occhi indiscreti. Addirittura ho saputo che lui ha chiamato i genitori di Anna in lacrime, dicendo che era tutto finto e organizzato dal programma”.

Poi, nella giornata di ieri alla fatidica domanda di un fan “Ma Anna e Alfred sono tornati insieme?”, Deianira Marzano risponde con un “Sì”, confermando nuovamente la notizia del ritorno tra i due.

Al momento, nessuno dei due ha smentito né confermato l’indiscrezione. Non ci resta che attendere gli ulteriori sviluppi sulla vicenda. Forse, ne sapremo di più nella puntata dedicata a ciò che è accaduto un mese dopo il ritorno a casa delle coppie.