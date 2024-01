Tennis: Australian Open, esordio vincente per Sonego

Melbourne, 16 gen. -(Adnkronos) - Esordio vincente per Lorenzo Sonego all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. L'azzurro, numero 46 del mondo, supera l'inglese Daniel Evans, numero 38 del ranking Atp, ...

Melbourne, 16 gen. -(Adnkronos) – Esordio vincente per Lorenzo Sonego all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. L'azzurro, numero 46 del mondo, supera l'inglese Daniel Evans, numero 38 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 7-6 (10-8), 6-2, 7-6 (7-4) dopo tre ore e 43 minuti. Con la vittoria di Sonego tutti e sei gli azzurri in tabellone avanzano al secondo turno.