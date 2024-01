Tennis: Binaghi, 'a Parigi giocheremo per portare qualche medaglia'

Roma, 15 gen. - (Adnkronos) - "Olimpiadi? Nel tempo ho dovuto spesso combattere per far capire l'importanza della nazionale ai giocatori. Leggere che i nostri vogliono vincere mi riempie di gioia. Magari qualcuno preferirebbe un grande slam, nel tennis le Olimpiadi non sono la manifestazio...

Roma, 15 gen. – (Adnkronos) – "Olimpiadi? Nel tempo ho dovuto spesso combattere per far capire l'importanza della nazionale ai giocatori. Leggere che i nostri vogliono vincere mi riempie di gioia. Magari qualcuno preferirebbe un grande slam, nel tennis le Olimpiadi non sono la manifestazione dell'anno, non danno punti per la classifica Atp, sono inutili sotto questo punto di vista, ma nonostante questo giocheremo per portare qualche medaglia in più e noi saremo là affinché questo avvenga". A parlare è il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Sinner? Già diventasse numero 3 significherebbe la prima volta nella storia del tennis dell'era moderna, il 2 sarebbe il record assoluto oltre Pietrangeli", aggiunge Binaghi.