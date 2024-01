Tennis: Binaghi, 'andremo da Mattarella tra fine gennaio e inizio febbraio, dopo Australian Open'

Roma, 15 gen. – (Adnkronos) – "Quando la squadra di Coppa Davis andrà dal presidente Mattarella? Il ministro Abodi si sta adoperando per fare in modo che al più presto la squadra possa essere ricevuta di ritorno dall'Australia, dal presidente. Tra la fine di gennaio e inizio di febbraio, Quirinale permettendo, credo che quella sia la finestra per avere insieme tutti i giocatori in Italia". A parlare è il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento. "La vittoria in Coppa Davis è stata per certi versi inaspettata, vengono ancora i brividi -aggiunge Binaghi-. Nella storia dello sport italiano spesso i grandi trionfi sono stati ottenuti in modo rocambolesco dopo qualche sconfitta. La squadra se l'è meritata, sono ragazzi giovani, forti e di ottime prospettive che tra loro hanno già un campione come Sinner. La squadra è frutto di un movimento che ha fatto miracoli, per quanto riguarda il settore tecnico e quello organizzativo, dalle Atp Finals al raddoppio degli Internazionali d'italia".

"Credo che finale migliore dell'anno non ci potesse essere, ci siamo anche noi anche se adesso non bisogna creare troppa attesa nei confronti dei nostri giocatori -prosegue il numero uno del tennis italiano-. E' certo che puntiamo a vincere gli Slam, ma ci vorrà pazienza e potrà anche non capitare quest'anno. Avevo sottostimato l'impatto che potesse avere questo successo sotto il profilo dell'impatto mediatico. Sono stati giorni faticosi ma felici. Durante tutto l'anno porteremo la Coppa Davis in tutti gli angoli del nostro Paese, in tutte quelle città in cui in questi 47 anni si è disputato un match di Coppa Davis dove l'Italia ha vinto. Tutte quelle che hanno rappresentato un piccolo passo in avanti verso il traguardo finale. Durerà fino alle Atp Finals, augurandoci di poter difendere il titolo a Malaga".