Tennis: Djokovic, 'mio padre non è a favore della guerra'

(Adnkronos) – Il padre di Novak Djokovic, Srdjan, "non avrebbe mai potuto essere a favore della guerra". Lo dice dopo il match vinto contro Paul il fuoriclasse serbo, ora in finale contro Tsitsipas. "Mio padre dopo ogni partita va sempre dai tifosi, per ringraziarli, parlare e scattare foto. C'erano molte bandiere serbe in giro. Non ha visto" le bandiere filorusse che hanno scatenato il putiferio contro Djokovic senior. "La nostra famiglia ha attraversato gli orrori della guerra e tutto ciò che vogliamo è la pace", aveva scritto Srdjan cercando di placare le polemiche.