Tensioni e violenze nelle piazze italiane: il 'No Meloni day' in protesta

Studenti in piazza contro il governo, ma le manifestazioni degenerano in violenza.

Il contesto delle manifestazioni

Venerdì scorso, diverse città italiane sono state teatro di manifestazioni contro il governo, note come ‘No Meloni day’. Migliaia di studenti si sono riversati in piazza, portando con sé slogan, cartelli e simboli di protesta. Tuttavia, ciò che doveva essere una manifestazione pacifica si è trasformato in un evento segnato da violenze e scontri, in particolare a Torino, dove le forze dell’ordine sono state attaccate e venti agenti sono rimasti feriti.

Le violenze a Torino

La situazione a Torino è degenerata quando un gruppo di manifestanti ha dato fuoco a un fantoccio raffigurante il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e ha imbrattato monumenti e mezzi pubblici. Gli scontri sono culminati in un attacco alle forze di polizia, che hanno risposto con misure di contenimento. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha condannato fermamente questi atti, definendo i responsabili come “delinquenti violenti” e non manifestanti. La premier Giorgia Meloni ha parlato di “scene inaccettabili”, chiedendo una condanna unanime delle violenze.

Le reazioni del governo e della politica

Il governo ha reagito con fermezza, con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha sottolineato come non ci fossero giustificazioni per gli attacchi alle istituzioni. Anche il vicepremier Matteo Salvini ha espresso il suo disappunto, evidenziando la necessità di una condanna chiara e senza ambiguità. Le opposizioni, da parte loro, hanno espresso solidarietà agli agenti feriti, ma hanno anche criticato il governo per non aver saputo prevenire un clima di odio che ha portato a tali violenze.

Il messaggio degli studenti

Nonostante le violenze, il messaggio degli studenti rimane chiaro: la protesta è contro un governo che percepiscono come oppressivo e distante dalle loro esigenze. A Roma, i manifestanti hanno esposto striscioni contro il governo, mentre a Milano e Napoli hanno lanciato slogan e fumogeni. La richiesta di maggiori investimenti nella scuola e una condanna della guerra sono stati temi ricorrenti nelle loro rivendicazioni. Tuttavia, la degenerazione della protesta in atti violenti ha sollevato interrogativi sulla legittimità e sull’efficacia di tali manifestazioni.