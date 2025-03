Un episodio allarmante durante l’ingresso scolastico

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Milano dopo aver tentato di rapire due minori, scatenando il panico tra i genitori e i bambini all’ingresso della scuola primaria Cabrin, situata in via delle Forze Armate. L’incidente è avvenuto durante le ore di punta, quando l’istituto è particolarmente affollato, rendendo la situazione ancora più drammatica.

Secondo le testimonianze raccolte, l’uomo ha cercato di allontanare una bambina di 10 anni, che si trovava con la madre e la gemella. Non contento, ha poi tentato di avvicinare altri minori, ripetendo frasi inquietanti come “voglio un bambino”. La reazione dei genitori presenti è stata immediata: diversi adulti hanno cercato di mettere in fuga l’aggressore, che ha tentato di nascondersi all’interno dell’istituto.

Un passato inquietante

L’arresto dell’uomo non è avvenuto senza precedenti. Già noto alle forze dell’ordine per comportamenti simili, il 50enne è accusato di tentato sequestro di persona e sottrazione di persona incapace, dato che le vittime erano minori. Le autorità hanno confermato che l’uomo era stato segnalato in passato per episodi analoghi nella stessa zona, suggerendo che potesse soffrire di disturbi mentali.

Una madre, testimone dell’accaduto, ha raccontato di aver visto l’uomo in un bar di fronte alla scuola, dove tentava di interagire con i suoi figli. Questo comportamento ha sollevato ulteriori preoccupazioni tra i genitori, che ora si chiedono quali misure di sicurezza possano essere adottate per proteggere i loro bambini.

La reazione della comunità

La notizia del tentato rapimento ha scosso profondamente la comunità scolastica e i residenti del quartiere. Molti genitori hanno espresso la loro angoscia e preoccupazione per la sicurezza dei propri figli. In risposta a questo episodio, la scuola ha promesso di intensificare le misure di sicurezza, collaborando con le forze dell’ordine per garantire un ambiente più sicuro per gli studenti.

Le autorità locali hanno anche invitato i genitori a rimanere vigili e a segnalare qualsiasi comportamento sospetto. Questo episodio serve da monito per tutti, sottolineando l’importanza di una comunità unita e attenta alla sicurezza dei più vulnerabili.