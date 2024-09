Teo Mammucari, con la sua critica pungente a Mediaset: "È da anni che..."

Il celebre conduttore Teo Mammucari ritorna in televisione con lo show "Lo Spaesato", in onda su Rai 2 dal 16 settembre. Durante una conferenza stampa, Mammucari ha parlato del suo ritorno alla Rai e del distacco da Mediaset, lamentando la mancanza di innovazione nel palinsesto della rete privata. Con "Lo Spaesato", programma del quale è autore, esplorerà le regioni più isolate d'Italia. Lo show rappresenta un netto cambiamento rispetto ai format a cui Mammucari ha partecipato in passato, come "Le Iene" e "Tu Si Que Vales".

Il famoso conduttore televisivo, Teo Mammucari, ritorna in veste di protagonista in televisione. A partire dal 16 settembre, sarà visibile in prima serata su Rai 2 alla guida del programma ”Lo Spaesato”, un people comedy show del quale è anche autore. Al nome di Mammucari sono legati molti ricordi, incluso il suo periodo in Mediaset da cui ha deciso di separarsi l’anno scorso. Questo tema è stato discussio durante la conferenza stampa del suo nuovo show in Rai. Durante la conferenza, Mammucari ha dichiarato quali sono stati i fattori determinanti nel suo ritorno all’emittente pubblica, non mancando di lanciare una frecciata a Mediaset. Dopo aver collaborato con Milly Carlucci, ora l’attore comico è pronto per fare il suo debutto in solitaria sulla Rai. Come presentatore di ”Lo Spaesato”, si cimenterà nell’esplorazione delle regioni più isolata d’Italia, affrontando sfide mozzafiato e incontri unici. Questo è un format molto differente rispetto ai precedenti dove lo abbiamo visto come protagonista, in particolare quando faceva parte di ”Le Iene” o partecipava a ”Tu Si Que Vales” in Mediaset. Durante la sua dichiarazione in conferenza stampa, Mammucari ha parlato nuovamente della sua esperienza a Mediaset, rispondendo con franchezza ad ogni domanda. Ha rivelato che uno dei motivi che lo hanno portato ad abbandonare il network privato e rincorrere la Rai, è stata l’evidente mancanza di innovazione nei palinsesti di Mediaset da diverso tempo.

Ho traslocato nuovamente alla mia vecchia azienda, la Rai, a causa delle diverse circostanze… Credo fermamente che coloro che osano e hanno coraggio vengono alla fine premiati. Mentre ero parte del giudizio di Tu Si Que Vales, ho parlato della mia esperienza di 30 anni di lavoro, che è iniziata con la presa di rischi… Dopo quattro anni di seduta su una poltrona, non importa quanti soldi mi dai, se non ho più niente da dire, mi alzo. Non sono un lavoratore manuale. Per chiarire, sono tornato ad esprimere le mie critiche verso l’azienda per cui ho lavorato per anni, rimproverandola per la sua paura di investire in nuovi progetti, come ad esempio “Lo Spaesato”. Mammucari sostiene che l’inchiodamento della programmazione all’identico modello ha reso il pubblico sfiduciato dei programmi offerti. Di conseguenza, un programma come il mio potrebbe portare un soffio d’aria fresca per chi sta a casa. Staremo a vedere se questo nuovo progetto permette all’host di ottenere davvero l’affetto del pubblico. Tuttavia, “Lo Spaesato” potrebbe non essere l’unico mezzo per riavere Mammucari sullo schermo.