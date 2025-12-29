Terrorismo: Provenzano, 'oscena strumentalizzazione destra'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Continua l’oscena strumentalizzazione della destra sull’arresto di Hannoun, su cui ribadiamo piena fiducia nell’operato della magistratura. Il vero e proprio linciaggio mediatico nei confronti di Laura Boldrini, che ha già ovviamente spiegat...

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – "Continua l’oscena strumentalizzazione della destra sull’arresto di Hannoun, su cui ribadiamo piena fiducia nell’operato della magistratura. Il vero e proprio linciaggio mediatico nei confronti di Laura Boldrini, che ha già ovviamente spiegato di non avere alcun rapporto con il soggetto in questione, è inaccettabile. Anche solo accostare vagamente il nome del nostro partito ad Hamas è una volgare insolenza che si commenta da sé”.

Così in una nota Peppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa e cooperazione internazionale nella segreteria del Partito democratico.