Terrorismo: sindaca Salis, 'mai andata a sentire Hannoun, pronta a querelare'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – "Avevo scelto il silenzio sulle indagini che hanno portato all’arresto di Mohammad Hannoun perché non si commentano le inchieste in corso ma quello che sta succedendo in queste ore è intollerabile. Querelerò chiunque in questi giorni sta diffondendo la falsa notizia secondo cui il 17 settembre avrei portato altri sindaci ad ascoltare Hannoun in piazza De Ferrari".

Lo dice la sindaca di Genova, Silvia Salis, in un video sui social.

"Invito chiunque sta diffondendo falsi fotomontaggi e false notizie su questa cosa a chiedere scusa. E invito gli altri sindaci a fare come me: querelare chiunque ci stia diffamando".

"Cosa dovremmo dire ai nostri colleghi della destra che siedono regolarmente in aula accanto a loro colleghi indagati per corruzione o che hanno fatto parte di giunte sciolte in seguito a indagini della magistratura? Ma noi non siamo così. Se le accuse ad Hannoun saranno confermate, il danno più grande sarà fatto alla causa palestinese e a tutte quelle associazioni, come Music for Peace, che hanno fatto nascere un'onda di solidarietà. Nessuna accusa gretta della destra mi farà prendere le distanze da quello che è successo a Genova e dal sentimento che ha fatto diffondere nel nostro Paese, di cui sono profondamente orgogliosa".