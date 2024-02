In questo articolo, illustriamo tutte le informazioni utili sui test di gravidanza e ovulazione Clearblue, il marchio più venduto al mondo che vanta oltre 35 anni di esperienza in questo ambito.

Quando si vuole avere un bambino, i test di ovulazione e di gravidanza sono fondamentali per capire il momento giusto per concepire e per verificare l’inizio della gravidanza. Per questi prodotti, il marchio più venduto al mondo è Clearblue, un brand che ha più di 35 anni di esperienza in questo campo.

Nel 1985 Clearblue ha creato il primo test di gravidanza a fornire il risultato in 30 minuti. Si trattava anche di uno dei primi test utilizzabile direttamente nel flusso di urina, dato che quelli precedenti richiedevano la raccolta dell’urina in un contenitore. Inoltre, questo test prevedeva solo 3 passaggi, mentre quelli precedenti richiedevano una procedura a più passaggi, che poteva includere l’aggiunta di reagenti, l’attesa di determinati periodi di tempo per la reazione chimica e l’interpretazione dei risultati.

Negli anni la ricerca di Clearblue è continuata, diminuendo sempre di più il tempo di attesa per il risultato e portando innovazioni come:

risultati espressi a parole (2003);

(2003); raccolta di urina facilitata con il cambio di colore della punta che avvisa quando il campionamento è sufficiente (2004);

con il cambio di colore della punta che avvisa quando il campionamento è sufficiente (2004); indicazione di quante settimane sono trascorse dal concepimento (2008);

(2008); conto alla rovescia per la visualizzazione del risultato (2012);

per la visualizzazione del risultato (2012); risultati precoci con 6 giorni di anticipo (2014);

(2014); raccolta dell’urina ancora più facilitata con una spia luminosa che indica quando il campionamento è sufficiente (2020).

L’innovazione continua ancora oggi, con i test Clearblue che diventano sempre più tecnologici ed affidabili. In aggiunta, con il progredire della tecnologia e della competizione, questi test diventano anche più accessibili, con farmacie online come www.farmaciamato.it che offrono dei forti sconti e consegnano il prodotto a domicilio con discrezione.

Entriamo nello specifico sui test di ovulazione e di gravidanza e sull’offerta di Clearblue!

I test di ovulazione Clearblue

I test di ovulazione consentono di identificare i giorni in cui il rapporto sessuale ha maggiori probabilità di portare a una gravidanza, ossia quando la donna sta per ovulare. Questi test funzionano rilevando il livello di ormone luteinizzante (LH), nel corpo della donna. Infatti, l’aumento di LH si verifica circa 24-36 ore prima dell’ovulazione e segnala che l’ovulo sta per essere rilasciato dall’ovaio. Proprio questo momento in cui l’ovulazione è molto vicina è considerato il più fertile del ciclo mestruale della donna.

Per rilevare la concentrazione di LH, i test di ovulazione utilizzano strisce reattive, bastoncini o dispositivi digitali che analizzano l’urina. Ciò avviene grazie alla presenza nel test di particolari anticorpi, che reagiscono solo se è presente una quantità significativa di LH nell’urina.

Clearblue mette a disposizione tre tipi di test di ovulazione:

Test di ovulazione digitale : individua i 2 giorni di maggiore fertilità rilevando i picchi dell’ormone LH . Se lo schermo mostra un cerchio vuoto vuol dire che non c’è un picco di LH, mentre se mostra una faccina sorridente i tuoi 2 giorni più fertili sono oggi e domani.

: individua i rilevando i . Se lo schermo mostra un cerchio vuoto vuol dire che non c’è un picco di LH, mentre se mostra una i tuoi 2 giorni più fertili sono oggi e domani. Test di ovulazione digitale avanzato : oltre ai livelli di LH , identifica anche i livelli dell’ormone estrogeno . In questo modo, riesce ad individuare i 4 giorni di maggiore fertilità . Questo test è pensato per una rilevazione giornaliera, infatti è dotato di un lettore riutilizzabile . Se il test rileva un aumento del livello di estrogeni mostrerà una faccina sorridente lampeggiante , che indica un buon livello di fertilità. Invece, quando rileva un picco di LH mostrerà una faccina sorridente fissa, che indica il livello massimo di fertilità.

: oltre ai livelli di , identifica anche i livelli dell’ormone . In questo modo, riesce ad individuare i . Questo test è pensato per una rilevazione giornaliera, infatti è dotato di un . Se il test rileva un mostrerà una , che indica un buon livello di fertilità. Invece, quando rileva un mostrerà una che indica il livello massimo di fertilità. Monitor di fertilità avanzato: si tratta di un dispositivo che permette una gestione completa dei test di fertilità. Infatti, permette di tenere traccia dei risultati aggregando i dati e consiglia i giorni in cui effettuare i test, anche con la possibilità di mettere una sveglia.

Test di gravidanza Clearblue

Un test di gravidanza funziona rilevando la presenza dell’ormone gonadotropina corionica umana (hCG). Questo ormone viene prodotto quando un ovulo fecondato si attacca all’utero, dunque la sua presenza indica che è in corso una gravidanza. I test si basano su questo ormone perché è il primo ad essere prodotto in relazione alla gravidanza, dato che è utile a rendere l’ambiente nell’utero adatto allo sviluppo del feto e mantenere la gravidanza fino a quando la placenta non è completamente sviluppata. Dunque, si tratta del primissimo segnale utile a capire se la donna è rimasta incinta.

Alcuni test di rilevazione dell’hCG si svolgono con l’analisi del sangue, ma i più usati sono quelli urinari. La striscia contiene anticorpi che reagiscono con l’hCG, causando il cambiamento di colore della striscia o l’apparizione di una linea, un simbolo o un messaggio digitale che indica il risultato.

La gamma di test di gravidanza Clearblue è molto vasta: