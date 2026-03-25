The Voice Francia, coach bloccata per aver parlato in italiano durante le Blind Audition

La versione francese di The Voice, nota come La Plus Belle Voix, ha regalato un momento ad alta tensione durante le Blind Audition grazie a una giovane cantante italiana. Virginia Sirolli è salita sul palco e ha ottenuto la reazione che ogni artista sogna: quattro sedie girate, da parte di Tayc, Amel Bent, Florent Pagny e dall’italo-belga Lara Fabian. La scena è però degenerata in una piccola guerra di strategie quando la lingua italiana è entrata nella conversazione, trasformando un applauso in una scelta controversa.

La performance e il momento decisivo

Virginia ha scelto di cantare “Wasted Love”, il brano di JJ che aveva rappresentato l’Austria all’Eurovision Song Contest lo scorso anno, e la sua esibizione ha commosso la giuria. Appena terminata la prova, la cantante ha lasciato sfuggire un grido di gioia in italiano: “Mamma, papà ce l’ho fatta!”. La reazione degli studi è stata immediata: oltre ai quattro coach che si sono voltati, è esploso un breve scambio linguistico che ha cambiato il corso della scelta, trasformando il momento emotivo in un piccolo scontro di tattiche televisive.

L’intervento in italiano che ha acceso la scena

Quando Lara Fabian ha risposto in italiano con una domanda diretta a Virginia — “Virginia, da dove vieni in Italia?” — lo studio ha percepito la mossa come un tentativo naturale di creare empatia con la concorrente. La lingua ha dunque svolto il ruolo di ponte emotivo ma anche di fattore strategico: la semplice domanda in madrelingua ha suscitato allarme tra gli altri coach, innescando l’uso dello strumento chiave del programma, il cosiddetto blocco, una mossa che impedisce alla concorrente di scegliere un coach bloccato.

Il blocco: dinamiche e dichiarazioni

La situazione ha visto Tayc premere il pulsante che ha materialmente attivato il blocco su Lara Fabian, impedendo a Virginia di inserirla come scelta. In seguito si è generato un curioso rimpallo di responsabilità: Amel Bent ha motivato pubblicamente la decisione dicendo “Ho bloccato Lara perché stava già provando a incantarti con l’italiano” e sottolineando la somiglianza nella sensibilità vocale tra la concorrente e Lara, che avrebbe potuto disturbare la distribuzione dei talenti tra i team. Il meccanismo del blocco strategico si è così rivelato determinante per il risultato immediato.

Reazioni in studio e clima dopo il blocco

Tra battute e qualche imitazione della parlata italiana da parte di Tayc, lo scambio si è stemperato con toni ironici: Lara ha risposto in italiano a chi la prendeva in giro, accusando scherzosamente gli altri di essere maleducati. Florent Pagny ha poi ripreso la parola per ristabilire l’ordine e ha chiarito che, ora che il blocco era in vigore, Virginia avrebbe dovuto scegliere tra gli altri coach rimasti disponibili. Il pubblico e i follower sui social hanno commentato in massa: lo spezzone è stato rilanciato dallo stesso account di The Voice su Twitter il 22 marzo 2026, contribuendo alla viralità del momento.

La scelta finale e il percorso che inizia

Nonostante l’uscita di scena forzata di Lara, la strategia ha funzionato: Virginia Sirolli ha annunciato la propria decisione di entrare nel team di Amel Bent, motivando la scelta con parole di emotività e fiducia. “Seguirò il mio cuore e farò questa avventura con te”, ha dichiarato la cantante, sancendo l’inizio di un nuovo capitolo nel programma. L’episodio mette in luce come, nelle Blind Audition, non contino solo le qualità vocali ma anche la capacità dei coach di giocare d’anticipo e usare strumenti di regia per costruire i team.

Il contesto artistico della scelta

La decisione finale di Virginia rende evidente un altro aspetto: la ricerca del giusto abbinamento tra artista e coach. La scelta di un brano internazionale come “Wasted Love” e la reazione in madrelingua hanno creato un cocktail emotivo che ha esaltato la presenza scenica della cantante italiana. Per il pubblico rimane la curiosità su come si svilupperà il percorso nel team di Amel Bent e su quali ribaltamenti tattici potrebbero ancora emergere nelle prossime puntate di The Voice: La Plus Belle Voix.