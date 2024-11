Alessandro Basciano è stato arrestato con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni. Le presunte minacce e insulti, che sarebbero iniziati nel luglio del 2023, comprenderebbero frasi come: “Se non torni con me ti ammazzo come un cane“.

Alessandro Basciano arrestato per stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni

“Se non torni con me ti ammazzo come un cane e devi aver paura di tornare a casa”. È solo una delle minacce che Alessandro Basciano, finito in custodia cautelare in carcere per stalking, avrebbe rivolto alla ex compagna Sophie Codegoni lo scorso 4 novembre.

La richiesta di arresto, firmata dalla procura di Milano per atti persecutori e autorizzata dalla gip Anna Magelli, è scattata dopo una serie di minacce e insulti.

Alessandro Basciano arrestato per stalking: le presunte minacce

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, frasi come: “Per me sei morta, mi fai schifo”, “Mi faccio il carcere”, “Devi morire” e “io sono Ale Basciano, tu sei solo una sfigata”, sarebbero emerse da numerosi messaggi vocali inviati da Alessandro Basciano alla sua ex compagna nell’ultimo anno e mezzo.

Per la giudice il carcere è l’unica misura idonea per l'”evidente concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa”, data la “pluralità e gravità delle condotte persecutorie e violente”.