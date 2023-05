Home > Video > Tifosi della Juventus cacciati da un ristorante: il video ironico diventa virale Tifosi della Juventus cacciati da un ristorante: il video ironico diventa virale

Cacciati da un ristorante perché indossano la maglia della Juventus, il video postato da Massimo Cerbone @massimo_cerbone, attore conosciuto per le sue partecipazioni in “Gomorra 5” e “Mare Fuori 2” è diventato subito virale. Ma cosa c'è di vero? Nulla, si tratta infatti di una scena ironica interpretata da attori. Ma non tutti lo hanno capito subito.