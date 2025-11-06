Tigray e Afar: escalation del conflitto in Etiopia

L'evoluzione del conflitto in Etiopia tra Tigray e Afar sta creando nuove preoccupazioni per la stabilità della regione.

La situazione in Etiopia, in particolare nella regione di Tigray, è tornata a destare preoccupazioni a causa di nuovi scontri tra le forze locali e quelle della regione di Afar. Questi sviluppi potrebbero compromettere gli accordi di pace raggiunti, ponendo un’ombra sul fragile equilibrio ottenuto dopo due anni di conflitto devastante.

Le origini del conflitto

Negli ultimi anni, Tigray è stata teatro di una guerra sanguinosa tra il Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino (TPLF) e l’esercito federale etiope. Questo conflitto ha causato la morte di oltre 600.000 persone, secondo le stime dell’Unione Africana. Le tensioni, iniziate come una lotta per il potere politico, si sono rapidamente trasformate in una crisi umanitaria profonda, con milioni di persone sfollate e bisognose di assistenza.

Il ruolo degli accordi di pace

Un accordo di pace firmato a Pretoria aveva aperto la strada alla speranza di un recupero e di una stabilizzazione della regione. Tuttavia, la recente incursione delle forze tigrine all’interno del territorio di Afar ha sollevato interrogativi sulla tenuta di questo accordo. Le autorità di Afar hanno denunciato che le truppe tigrine hanno preso il controllo di diversi villaggi e hanno attaccato i civili, violando in modo evidente le disposizioni del trattato.

Le conseguenze della violenza rinnovata

Le ultime notizie indicano che i combattenti del TPLF hanno lanciato offensiva nel distretto di Megale, utilizzando pesanti bombardamenti contro i pastori civili. Questo attacco ha suscitato l’allerta delle autorità afari, che hanno minacciato di adottare misure difensive se le ostilità non cessassero immediatamente. La dichiarazione del governo regionale di Afar ha messo in evidenza che tali azioni non solo minacciano la sicurezza della popolazione, ma rischiano di distruggere i progressi compiuti verso la pace.

Il contesto geostrategico

Le tensioni non riguardano solo il conflitto tra Tigray e Afar, ma coinvolgono anche la relazione tra il governo etiope e il TPLF, un partito che ha dominato la scena politica del paese per decenni. Dopo la caduta del regime TPLF, il governo di Abiy Ahmed ha cercato di consolidare il proprio potere, ma le recenti azioni del TPLF hanno portato a un ulteriore deterioramento delle relazioni. Inoltre, ci sono crescenti preoccupazioni riguardo al ripristino dei legami tra Tigray e Eritrea, un paese con una storia di conflitti con l’Etiopia.

La comunità internazionale e le sfide future

La comunità internazionale sta seguendo con attenzione la situazione, esprimendo preoccupazioni per il ripetersi delle violenze. Le organizzazioni per i diritti umani hanno sollecitato un intervento per prevenire un ulteriore deterioramento della situazione umanitaria. La questione sembra complessa, poiché la fiducia tra le parti è stata erosa e le strade verso una risoluzione pacifica rimangono incerti.

In conclusione, la crisi in Etiopia continua ad evolversi, con il rischio che il conflitto si espanda ulteriormente. È essenziale che tutti gli attori coinvolti si impegnino a rispettare gli accordi di pace e a perseguire un dialogo costruttivo per garantire un futuro di stabilità e prosperità per la regione.