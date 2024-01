Tiro a volo: 5 azzurri in raduno a Laterina in vista dell'esordio stagionale in Coppa del mondo

Tiro a volo: 5 azzurri in raduno a Laterina in vista dell'esordio stagio...

Laterina, 15 gen. – (Adnkronos) – Il Direttore Tecnico Nazionale dello Skeet Andrea Benelli ha convocato al Tav Laterina gli Azzurri che il prossimo 26 gennaio partiranno alla volta de Il Cairo (EGY) per partecipare alla Prima Prova di Coppa del Mondo ISSF della stagione agonistica internazionale 2024. Tre giorni di lavoro intensivo in pedana a cui ci aggiungono sessioni pomeridiane in palestra con il Preparatore Atletico delle Squadre Azzurre Fabio Partigiani.

A disposizione del Tecnico fiorentino, Campione Olimpico ad Atene 2004, ci sono Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI) e Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI). Assente al raduno ma in partenza per l’Egitto anche Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM).

“Iniziamo la stagione con il massimo impegno e con la ferma intenzione di essere al massimo della forma nei momenti più importanti – ha commentato Benelli – Prima dell’evento Olimpico, il nostro obiettivo resta quello di completare la qualificazione con la conquista dell’ultima Carta maschile. io ed i miei ragazzi siamo determinati ad andare a Parigi con la Squadra al gran completo e faremo di tutto per riuscirci”.