Tola (Banco Alimentare Lazio): "Con progetto 'Da Chicco a Chicco' aiutate 110mila persone"

(Adnkronos) – “Il progetto ‘Da Chicco a Chicco’ è per noi fondamentale perché ci aiuta a raggiungere benefici in ambito ambientale, sociale, economico ed educativo. E’ un progetto che sposa direttamente l’impegno di una singola persona con un beneficio immediato per la comunità e il territorio. Nel caso del Lazio, il riso che riceviamo in dono sarà consegnato a 450 strutture caritative e raggiungerà 110mila persone in difficoltà”. Lo ha dichiarato Monica Tola, direttore Banco Alimentare del Lazio, in occasione della consegna annuale da parte di Nespresso del riso ricavato dal recupero e dal riciclo delle capsule esauste di caffè.