Tommaso Marini e la ballerina Sophia Berto hanno aperto la nuova edizione del lunedì de La Volta Buona. Il partecipante di Ballando con le Stelle ha condiviso la sua esperienza con Caterina Balivo, spiegando il motivo per cui, la settimana scorsa, non ha apprezzato i commenti di Selvaggia Lucarelli, che gli aveva suggerito di esprimere maggiormente il suo carattere. Ecco cosa ha dichiarato Tommaso Marini.

L’intervista di Tommaso Marini

Durante la sua apparizione a La Volta Buona, Tommaso ha chiarito perché, quando riceve critiche a Ballando con le Stelle, tende a non rispondere: «Non amo i conflitti, specialmente per questioni futili. Fino a quando le valutazioni riguardano il ballo, preferisco ascoltare. Finora, i giudizi sono stati appropriati e coerenti. Non mi arrendo mai, poiché nel mio percorso sportivo ho affrontato molte difficoltà e non si può dire che io sia privo di carattere. È impossibile vivere senza un certo carattere, e mi ha rattristato sentire certe affermazioni da Selvaggia. Tuttavia, già in questa terza puntata ci ha dato un punteggio di 6, quindi ha notato dei progressi e le siamo grati per questo».

Tommaso ha anche condiviso un periodo difficile della sua carriera sportiva: «Quando stavo per lasciare la scherma, i miei genitori mi hanno incoraggiato a perseverare».

Il colore delle unghie di Tommaso

Molti sostenitori di Ballando con le Stelle hanno osservato che Tommaso Marini porta lo smalto. Il campione di scherma ha chiarito: «Non ho iniziato a mettere smalto per motivi di bellezza, ma piuttosto per necessità: praticando scherma, le unghie subivano danni, quindi sentivo l’esigenza di proteggerle. All’inizio ho smaltato solo due unghie, ma poi mi sono ritrovato a farlo su tutte».