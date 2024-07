Un tragico evento ha scosso la cittadina di Civitanova. Venerdì 12 luglio 2024, una donna è rientrata nella propria abitazione e ha trovato il compagno, un trentaquattrenne di origini argentine, senza vita. L’uomo, residente a Macerata, è stato trovato privo di sensi e la donna ha immediatamente allertato i soccorsi.

L’intervento dei soccorsi

In seguito alla chiamata della donna, i sanitari del 118 sono giunti tempestivamente sul posto. Nonostante i loro sforzi, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. La notizia della morte ha lasciato la comunità locale sotto shock, suscitando un senso di tristezza e incredulità tra i residenti.

L’intervento della polizia

Oltre ai soccorritori, anche la polizia è intervenuta sul luogo del decesso. Gli agenti stanno ora lavorando per ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’uomo e chiarire le circostanze della sua morte. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella di una possibile overdose.

una comunità sotto shock

La notizia ha rapidamente fatto il giro della cittadina, lasciando amici e conoscenti in uno stato di profondo dolore. La morte improvvisa del giovane ha scosso profondamente la comunità, che si stringe ora attorno alla compagna e alla famiglia del defunto per offrire supporto e conforto in questo momento di grande sofferenza.