Un festival dedicato al giornalismo contemporaneo

Il Link Media Festival torna a Trieste per la sua undicesima edizione, un evento che si svolgerà dal 16 al 18 maggio. Questo festival rappresenta un’importante occasione per riflettere sull’attualità e sui cambiamenti che stanno interessando il panorama politico ed economico globale. La manifestazione si svolgerà in Piazza Unità d’Italia, un luogo simbolico che accoglierà incontri, talk e dibattiti con esperti del settore.

Ospiti di rilievo e premi prestigiosi

Tra i relatori di quest’anno ci saranno nomi noti del giornalismo italiano, come Domenico Quirico, Toni Capuozzo e Francesco Cancellato. Durante il festival, verranno anche consegnati premi prestigiosi, come il Testimoni della Storia 2025, assegnato a Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, e il premio UNICEF/LINK 2025 a Nello Scavo, inviato di Avvenire. Questi riconoscimenti sottolineano l’importanza del giornalismo di qualità in un’epoca di disinformazione.

Affrontare le sfide del giornalismo digitale

Il festival si propone di analizzare le sfide e le trasformazioni che il giornalismo sta affrontando nell’era digitale. Temi come la disinformazione e le fake news saranno al centro dei dibattiti, con l’obiettivo di fornire strumenti e strategie per contrastare queste problematiche. Francesca Fresa, direttrice artistica dell’evento, ha descritto il festival come “una grande inchiesta a più voci” che mira a mettere in luce i cambiamenti straordinari che ci attendono.

Il supporto delle istituzioni e delle aziende

Il Link Media Festival è promosso dal Gruppo Nem Nord Est Multimedia e da Il Piccolo, con il supporto del Comune di Trieste e dell’Ordine dei Giornalisti del Fvg. Inoltre, la manifestazione gode del patrocinio di importanti istituzioni come la Fondazione CRTrieste e l’Università di Trieste. Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Fvg, ha sottolineato l’importanza di Trieste come “crocevia del pensiero critico e del dialogo tra informazione, innovazione e società”.

Generali al fianco del festival

In qualità di main sponsor, Generali sostiene il Link Media Festival, riconoscendo il ruolo cruciale dell’informazione nella costruzione di una comunità più forte e consapevole. Sonia Sicco, responsabile delle relazioni con i media del Gruppo Generali, ha dichiarato che l’azienda è orgogliosa di supportare un’iniziativa che promuove il valore del giornalismo.