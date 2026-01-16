Manca davvero pochissimo al ritorno in Tv per “Striscia La Notizia”, lo storico Tg satirico di Antonio Ricci. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono pronti a condurre 5 puntate e, grande novità, ci saranno ben 6 nuove veline. Ecco chi sono.

Giovedì 22 gennaio 2026 andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prima delle cinque puntate di “Striscia la Notizia“, con Greccio e Iacchetti. Con loro 6 veline, ecco chi sono:

Alessia Anzioli: 20 anni, di Milano. Eletta Miss Lombardia nel 2023, ha studiato Biotecnologie Sanitarie ed è iscritta a Scienze e Tecnologie Psicologiche. Nuota da quando ha 16 anni e ha praticato nuoto sincronizzato a livello agonistico. Ama la moda, cucinare dolci, viaggiare e le serie crime. Sogna di diventare criminologa;

Lavinia Circeo: 24enne di Pescara, vive a Cannes da 5 anni. Parla quattro lingue, ovvero italiano, francese, spagnolo e inglese. Ballerina, diplomata al liceo coreutico, ama dipingere, viaggiare, ballare e cantare. Il suo sogno è diventare attrice.;

Ginevra Festa: 26 anni, balla da quando ne aveva 4, nel corso degli anni si è specializzata in danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e heels dance. Grazie al ballo ha lavorato anche all’estero, nel 2025 è entrata nel corpo di ballo di Elodie e nel videoclip “Mi ami, mi odi”. Sogna di diventare direttrice artistica di grandi spettacoli live.;

Lara Granata: 27 anni, di Milano, ballerina professionista. Ha cominciato a studiare danza classica a 5 anni e non ha più smesso. Pratica heels dance e ha già lavorato in Tv, per programmi Rai quali “Tale e Quale Show”, “The Voice Senior”, “I migliori anni”, “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” e a Sanremo 2025 nel corpo di ballo di Elodie. Sogna di ballare nei grandi concerti live negli Stati Uniti;

Nausica Marasca: 22 anni, di Campobasso. E’ già stata velina nell’edizione 2024/25, la prima velina eletta dai telespettatori. E’ diplomata al liceo psicopedagogico, ama la musica, lo spettacolo e il cinema. Appassionata anche di karate, si è avvicinata alla danza grazie alla ginnastica ritmica. Ama camminare e leggere, il suo sogno è recitare sul grande schermo;