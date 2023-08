Home > Video > Totta: "La ricchezza nasce dalla povertà" Totta: "La ricchezza nasce dalla povertà"

"'Non sono ricco perché non sono stato fortunato'. Dicendo questo state colpevolizzando i vostri genitori di quello che loro non sono stati in grado di darvi". @nelmondoditotta affronta su Tiktok il tema della ricchezza e della povertà. Ecco il suo punto di vista.