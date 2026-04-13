Traffico marittimo bloccato dopo l'annuncio di un blocco navale nello Stretto di Hormuz

Il passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz è stato improvvisamente interrotto dopo l’annuncio, da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dell’avvio di un Blocco navale in risposta al fallimento dei negoziati con funzionari iraniani. Secondo il quotidiano specializzato Lloyd’s List, che ha monitorato il traffico, la decisione presidenziale ha avuto effetti immediati sulle rotte commerciali: molte imbarcazioni hanno sospeso i transiti e almeno due navi apparentemente dirette a uscire dallo stretto hanno invertito la rotta.

Prima dell’annuncio la navigazione era proseguita, seppur a ritmi ridotti, con un lieve aumento dei passaggi di petroliere registrato sabato, quando alcune compagnie avevano deciso di rischiare il rispetto del provvisorio cessate il fuoco per far uscire unità dal Golfo Persico. Dopo la dichiarazione sul blocco però il transito si è fermato quasi del tutto, generando nuove preoccupazioni per i rifornimenti energetici e per la sicurezza delle rotte commerciali globali.

Cosa è successo nello Stretto di Hormuz

La sequenza di eventi è stata rapida: l’esito negativo delle trattative diplomatiche ha spinto l’amministrazione statunitense a imporre misure navali che hanno avuto un impatto immediato sui movimenti marittimi. Il blocco navale ha provocato la sospensione dei passaggi e la modifica delle strategie operative delle compagnie di navigazione, che valutano ora i rischi di entrare o uscire dal Golfo. Testimonianze raccolte da osservatori marittimi indicano inversioni di rotta e ritardi significativi, con conseguenze dirette sui tempi di consegna del petrolio e dei prodotti energetici.

Reazioni politiche e diplomatiche

Lo sviluppo ha acceso una serie di risposte istituzionali e verbali a livello internazionale. Il presidente Trump ha accusato l’Iran di gestire in modo «pessimo» il transito petrolifero e ha rivendicato che, con la sua azione, impedirà all’Iran di ottenere l’arma nucleare, sostenendo inoltre che i flussi di petrolio torneranno a scorrere con o senza il consenso di Teheran. I media iraniani hanno riferito la morte per ferite del consigliere Kamal Kharrazi in seguito a un attacco, mentre l’ayatollah Mojtaba Khamenei ha chiesto risarcimenti e ha promesso di portare la gestione dello Stretto di Hormuz in una nuova fase, ribadendo che l’Iran non rinuncerà ai propri diritti nei negoziati.

Posizioni dei leader

Nel coro delle reazioni si sono distinti diversi leader: il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha lanciato avvertimenti sul Libano; il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l’apertura di negoziati diretti con il Libano, mentre il ministro degli Esteri israeliano ha avvertito che la guerra non si fermerà. Il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha parlato al telefono con il primo ministro del Pakistan esprimendo apprezzamento per gli sforzi diplomatici e sottolineando la necessità di garantire il carattere civile del programma nucleare iraniano e la riapertura sostenibile dello Stretto.

Sviluppi diplomatici e umanitari

Parallelamente, si riportano passi concreti e preoccupazioni sul terreno: i negoziati multilaterali a cui partecipano Stati Uniti, Iran e Israele hanno portato a un cessate il fuoco provvisorio che, secondo fonti della Cnn, potrebbe essere prorogato se si registrassero progressi. Le autorità libanesi hanno denunciato pesanti perdite: il bilancio di un solo attacco è salito a 303 morti, mentre il totale dal 2 marzo raggiunge 1.888 morti e oltre 6.000 feriti. Inoltre, è emerso un incidente che ha coinvolto militari italiani dell’Unifil colpiti da fuoco di avvertimento israeliano durante un’operazione non coordinata, sollevando questioni sulla sicurezza delle forze internazionali.

Implicazioni per il commercio e la sicurezza

La sospensione dei transiti nello Stretto di Hormuz mette in luce la fragilità delle catene di approvvigionamento energetiche e l’esposizione del commercio marittimo a scelte politiche e militari. L’aumento dei rischi si riflette sui costi di assicurazione per le navi e sulle decisioni delle compagnie di rerouting verso rotte più lunghe. Gli analisti osservano che se il diritto di transito dovesse venire negoziato in modo diverso, ci sarebbe un impatto strutturale sul mercato petrolifero globale e sulla stabilità regionale, con possibili effetti a catena su economie dipendenti dalle importazioni energetiche.

In assenza di certezze sugli esiti diplomatici, il quadro resta fluido: da un lato vi sono aperture e mediatori che cercano di prolungare il cessate il fuoco, dall’altro la minaccia di azioni militari più ampie e la richiesta iraniana di risarcimenti e nuova gestione dello stretto alimentano l’incertezza. Nei prossimi giorni la comunità internazionale, le compagnie marittime e gli osservatori energetici seguiranno con attenzione l’evoluzione dei negoziati, consapevoli che la riapertura delle rotte sarà condizione fondamentale per la stabilità dei mercati.