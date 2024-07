Tragedia a Pesaro, bambino di 11 anni si tuffa in mare e non torna a riva: tr...

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, non sono chiare le cause dell'incidente

Momenti drammatici quelli vissuti oggi, lunedì 29 luglio, sul lungomare di Pesaro: un bambino di 11 anni è stato trovato morto in mare di fronte alla spiaggia nella zona di Sottomonte, a fianco della Statale 16 verso Fano.

Pesaro, trovato morto in mare bambino di 11 anni

L’allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio, quando il bambino è entrato in acqua e non è più tornato a riva. Le operazioni di ricerche sono state attivate immediatamente dalla Capitaneria di Porto di Pesaro, insieme ai bagnini di salvataggio della zona, che hanno controllato sia l’area in mare che sulla spiaggia. Le ricerche si sono concluse intorno alle 17, quando il corpo privo di vita del bambino è stato ritrovato. S tratterebbe di un bambino straniero, che si trovava in spiaggia nell’ambito dell’attività di un’associazione.

Da chiarire le cause dell’incidente

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare: si attende un’indagine più approfondita per capire le circostanze precise di quanto accaduto. Al momento dell’incidente, si trovavano sulla spiaggia numerosi cittadini e turisti che si sono uniti nel dolore e nella solidarietà verso la famiglia del bambino.

