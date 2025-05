Tragedia a Rivanazzano: trovato il corpo di un ciclista di 61 anni

Il ritrovamento del corpo

Il corpo di un uomo di 61 anni, residente a Voghera, è stato rinvenuto in un campo a fianco della strada provinciale 10 nel comune di Rivanazzano. La scoperta è avvenuta grazie a un passante che, notando qualcosa di insolito tra l’erba, ha immediatamente allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, il quale indossava una divisa da ciclista, suggerendo che fosse un appassionato di questo sport.

Le possibili cause del decesso

Le prime ipotesi riguardanti la causa della morte del ciclista indicano che potrebbe essere stato colpito da un malore improvviso. Tuttavia, non si esclude la possibilità che l’uomo possa essere stato investito da un’auto pirata. Le indagini sono attualmente in corso e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima. La presenza della bicicletta accanto al corpo potrebbe fornire indizi utili per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Indagini in corso e reazioni della comunità

Le autorità locali hanno avviato un’indagine approfondita per fare luce su questa tragica vicenda. La comunità di Rivanazzano è scossa dalla notizia, e molti residenti si sono espressi con preoccupazione riguardo alla sicurezza delle strade, in particolare per i ciclisti. La presenza di veicoli in transito e la velocità con cui alcuni automobilisti si muovono lungo la provinciale 10 sono temi che tornano frequentemente nelle conversazioni tra i cittadini. La speranza è che le indagini possano portare a chiarimenti e, se necessario, a misure di sicurezza più rigorose per proteggere i ciclisti e tutti gli utenti della strada.