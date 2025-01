Il dramma di una madre in difficoltà

La tragica vicenda che ha colpito Genova ha messo in luce le fragilità di una famiglia in crisi. Una donna albanese di 36 anni, dopo aver assistito al suicidio della sorella, ha deciso di porre fine alla propria vita. La paura di perdere i suoi quattro figli, unita a un contesto di maltrattamenti e tensioni familiari, ha creato un vortice di angoscia che ha portato a questo gesto estremo. La sorella, di soli 32 anni, si era lanciata dal quarto piano, lasciando i piccoli orfani e in balia di una situazione già complessa.

Maltrattamenti e tensioni familiari

La donna aveva denunciato il marito per maltrattamenti, sostenendo che si fosse radicalizzato e frequentasse ambienti pericolosi. Tuttavia, le accuse non avevano trovato riscontro da parte delle autorità competenti. Il marito, a sua volta, l’aveva accusata di aggressione, creando un clima di tensione sempre più insostenibile. La separazione avvenuta nel 2023 aveva ulteriormente complicato la situazione, con l’arrivo della cognata che, secondo il marito, aveva fomentato le discordie anziché favorire la riconciliazione.

Il giorno della tragedia

La situazione era diventata insostenibile, culminando in un’udienza civile per la separazione e l’affidamento dei bambini. La donna, visibilmente agitata, temeva di perdere la custodia dei figli, un pensiero che l’attanagliava e la portava a vivere in uno stato di ansia costante. Tre giorni dopo l’udienza, in un momento di disperazione, ha deciso di togliersi la vita, lasciando i suoi bambini in una situazione di vulnerabilità. Questo tragico evento solleva interrogativi su come le istituzioni possano intervenire per prevenire tali drammi familiari e proteggere i più deboli.