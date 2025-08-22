Tragedia familiare nel New Hampshire, dove una donna di 34 anni ha prima ucciso il marito e i due figli, poi si è suicidata. La coppia aveva anche un terzo figlio…

Tragedia familiare: madre uccide marito e figli poi si suicida

Terribile quello che è successo nel New Hampshire, dove una donna ha prima ucciso marito e due figli e poi si è suicidata.

Emily Long aveva 34 anni e, da quanto si apprende, soffriva di depressione anzi, spesso raccontava tutto il suo dolore su TikTok. Al marito di Emily, Ryan Long, era inoltre stato diagnosticato un tumore al cervello, che ha consumato ancora di più sia Emily che l’intera famiglia. Secondo l’autopsia, la 34enne ha prima sparato più colpi contro il marito, poi un colpo in testa ai due figli, di 8 e 6 anni. Infine ha rivolto l’arma contro se stessa e si è uccisa.

Tragedia familiare, madre uccide marito e figli poi si suicida: scoperta shock su terzo bambino

I coniugi Ryan ed Emily Long avevano tre figli, Emily però ne ha uccisi solamente due. Quando infatti le autorità hanno fatto irruzione nella casa, hanno trovato il terzo figlio, un neonato, illeso. La tragedia ha scosso l’intera comunità, proseguono intanto le indagini per capire il movente che, pare, essere legato ai gravi problemi economici e sanitari che la famiglia Long stava affrontando nell’ultimo periodo.