Usa, tornado in Iowa: ci sono morti e feriti

La cittadina di Greenfield, in Iowa, è stata colpita da un potente tornado che ha lasciato una scia di distruzione e vittime. Le autorità locali hanno confermato che ci sono diversi morti e feriti, ma il bilancio definitivo è ancora incerto.

Tragedia in Iowa, USA: ci sono morti e feriti

Le immagini diffuse sui social mostrano uno scenario apocalittico: case distrutte, detriti sparsi ovunque e turbine eoliche danneggiate.

Greenfield, con una popolazione di circa 2.000 abitanti, è stata devastata come confermato dal portavoce della polizia, Alex Dinkla, durante una conferenza stampa: “Il tornado ha colpito duramente gran parte della città. Ci sono numerose vittime, ma al momento non disponiamo di dati ufficiali.” Almeno una dozzina di feriti sono stati trasferiti negli ospedali delle città vicine, poiché l’ospedale locale ha subito ingenti danni.

“Ho vissuto qui tutta la mia vita,” ha raccontato Valerie Warrior, residente di Greenfield, alla CBS. “È stato spaventoso, spero che tutti siano al sicuro.” Il governatore dell’Iowa, Kim Reynolds, ha dichiarato lo stato d’emergenza in 15 contee, tra cui Adair e Adams, le più colpite. Questa dichiarazione ha permesso di sbloccare risorse statali per affrontare il disastro.

Nel frattempo, il timore che la furia della natura non si sia ancora placata rimane alto, il National Weather Service ha emesso avvisi per tornado e forti temporali non solo in Iowa, ma anche in altri stati come Minnesota e Wisconsin. La comunità di Greenfield e le aree circostanti restano in allerta, mentre le operazioni di soccorso e ricostruzione continuano senza sosta.