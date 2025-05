Tragedia in mare: sub muore durante recupero del veliero affondato

Un incidente tragico durante il recupero del Bayesian

La notte del 19 agosto, un subacqueo ha perso la vita mentre partecipava alle operazioni di recupero del veliero Bayesian, affondato al largo di Porticello, in provincia di Palermo. La vittima, un professionista di 39 anni, lavorava per la Tmc Marine, la società incaricata di gestire l’operazione di recupero.

Questo tragico evento ha scosso non solo la comunità locale, ma anche il settore marittimo, evidenziando i rischi associati a tali operazioni.

Le circostanze dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il sommozzatore avrebbe accusato un malore mentre si trovava a una profondità di 49 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari a bordo delle imbarcazioni Hebo 2 e Hebo 10, il sub non ha risposto alle manovre di emergenza. La notizia della sua morte ha immediatamente allertato le autorità, che sono intervenute sul posto per avviare le indagini necessarie. I carabinieri e la guardia costiera sono stati chiamati a fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente, che ha lasciato un segno profondo nella comunità di Porticello.

Il contesto delle operazioni di recupero

Il veliero Bayesian, affondato in circostanze misteriose, ha attirato l’attenzione di sub e appassionati di storia marittima. Le operazioni di recupero sono state avviate per riportare alla luce non solo il relitto, ma anche eventuali reperti storici che potrebbero fornire informazioni sul passato della nave. Tuttavia, la tragedia di questa notte mette in luce i pericoli insiti in tali operazioni, dove la sicurezza dei subacquei deve essere sempre una priorità. Le autorità competenti dovranno ora valutare le procedure di sicurezza adottate durante le immersioni e se siano state rispettate le normative vigenti.