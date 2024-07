Un bambino di 12 anni è morto dopo essere stato travolto dal trattore guidato dal padre. L’incidente è avvenuto a Monte San Pietro, in provincia di Bologna, nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 27 luglio.

12enne muore investito dal trattore del padre

Secondo le prime ricostruzioni il mezzo agricolo avrebbe effettuato una manovra improvvisa, colpendo accidentalmente il giovane. Sebbene sia verosimile pensare che il padre non si sia accorto della presenza del figlio, come riportato dal quotidiano Repubblica, l’uomo potrebbe trovarsi a dover rispondere di un accusa di omicidio colposo.

La corsa in ospedale

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, trasportando il bambino in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi. Nonostante tutti i tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare. È morto poco dopo il ricovero.

Indagano gli inquirenti

I carabinieri della compagnia di Borgo Panigale stanno indagando per chiarire la dinamica di questa tragica fatalità, cercando di capire esattamente come si siano svolti i fatti. Si attende ora l’esito degli accertamenti, nella tenuta di famiglia in via Guarda, nella frazione di Colombara, per avere un quadro più chiaro su quanto accaduto e sulle eventuali responsabilità.