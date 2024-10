Un incidente devastante

Nella notte tra il 17 e il 18 ottobre, la comunità di Fonni, un comune situato nel cuore del Nuorese, è stata scossa da un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di quattro giovani, di età compresa tra i 17 e i 20 anni. L’incidente è avvenuto sulla provinciale 69, una strada che attraversa la periferia del paese, poco prima della mezzanotte. Le prime ricostruzioni indicano che i ragazzi viaggiavano a bordo di una Fiat Punto quando, per cause ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo, ribaltandosi più volte e finendo in una scarpata.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le testimonianze raccolte, l’auto ha sbandato in una curva, un tratto noto per la sua pericolosità, specialmente durante le ore notturne. I quattro giovani sono stati sbalzati fuori dal veicolo a causa dell’impatto violento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Nuoro, che hanno lavorato instancabilmente per tutta la notte per recuperare i corpi e mettere in sicurezza l’area. Anche i medici e i volontari del 118 sono stati chiamati a intervenire, ma purtroppo non c’era nulla da fare per i ragazzi, già deceduti al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Indagini in corso

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri, hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Al momento, non si conoscono i dettagli che potrebbero aver contribuito a questa tragedia. Gli inquirenti stanno esaminando vari fattori, tra cui le condizioni meteorologiche, lo stato del veicolo e la possibilità di distrazione del conducente. La comunità di Fonni è in lutto, e molti residenti si sono riuniti per esprimere il loro cordoglio e la loro solidarietà alle famiglie delle vittime. Questo incidente rappresenta un triste promemoria della fragilità della vita e della necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale.