La notizie si è diffusa in breve tempo sui social, tra dolore e incredulità: ecco cosa è successo.

Tragedia familiare in Brasile, una giovane influencer è morta in un terribile incidente stradale in moto. Poco dopo la famiglia è stata colpita da un altro tragico evento.

Tragico incidente in moto: morta una giovane influencer

Martedì 3 marzo un’influencer di soli 25 anni è morta in un terribile incidente in moto. La tragedia su una autostrada vicino a Brasilia, in Brasile, quando la moto della giovane si è scontrata con un’auto, come riportato dal Correio Braziliense. La vittima si chiamava Karla Thaynnara, aveva 25 anni e su Instagram aveva ben 65mila follower. Increduli i tanti follower, che hanno espresso tutto il loro dolore per la scomparsa della giovanissima. Per la famiglia di Karla non è stata però l’unica tragedia della giornata. Ecco cosa è successo poco dopo.

Tragico incidente in moto, morta giovane influencer: la terribile notizia sul padre

Karla Thaynnara, influencer di 25 anni, è morta in un terribile incidente con la sua mota in Brasile. Il padre della ragazza, José Carlos Andrade Nogueira, ex ufficiale della Polizia Militare in pensione, come leggiamo su FanPage.it, dopo essersi recato sul luogo dell’incidente e aver appreso della morte della figlia ha deciso di suicidarsi. Troppo grande per l’uomo il dolore per la perdita dell’amata figlia. Una tragedia familiare che ha scosso l’intera comunità.