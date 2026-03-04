Incidente sulla Termini-Centocelle: scontro tra convogli e circolazione sospesa

Un incidente ferroviario ha interrotto questa mattina la circolazione sulla Ferrovia Termini-Centocelle, a seguito di uno scontro tra due convogli avvenuto nel tratto a binario unico nei pressi di Ponte Casilino. L’episodio, verificatosi intorno alle 11:15, ha causato il blocco della linea. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Scontro sulla Ferrovia Termini-Centocelle: dinamica e conseguenze

Come riportato da RomaToday, intorno alle 11:15 di oggi, mercoledì 4 marzo, lungo la linea ferroviaria che collega Termini a Centocelle, si è verificato un incidente nei pressi di Ponte Casilino. Due convogli che viaggiavano in direzioni opposte si sono ritrovati contemporaneamente nella tratta a binario compenetrato, un segmento di circa cinquanta metri dove i treni condividono lo stesso spazio alternandosi per la limitata ampiezza dell’infrastruttura. L’impatto ha provocato uno “svio”, con l’uscita dai binari di un convoglio: due vagoni sono rimasti affiancati e incastrati, rendendo impossibile la prosecuzione della marcia.

Nonostante la scena e i disagi, al momento non si sarebbero registrati feriti. I passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza mentre i tecnici sono intervenuti per valutare i danni e organizzare il ripristino della circolazione. L’episodio ha comportato la sospensione immediata del servizio, con inevitabili ripercussioni per i pendolari della tratta.

La circolazione è stata bloccata e sostituita dagli autobus della linea 105, potenziata per gestire l’aumento dell’utenza. Resta da comprendere come sia stato possibile che due treni in senso opposto impegnassero nello stesso momento la sezione a binario unico. Come riportato da Repubblica, in condizioni ordinarie, la sicurezza dell’esercizio è affidata a un sistema di blocco automatico che segnala l’ingresso e l’uscita dei convogli dal tratto condiviso, impedendo l’accesso simultaneo.

Le verifiche dovranno stabilire se l’incidente sia riconducibile a un malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza, di bordo o di terra, oppure a un errore umano.