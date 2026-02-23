A Cremona, un giovane motociclista è morto in un incidente stradale, un episodio che ha scosso profondamente la comunità locale. La tragedia sarebbe avvenuta durante una manovra di sorpasso. Le indagini sul caso sono in corso.

Tragico incidente in via Sesto a Cremona: la ricostruzione dei fatti

Come riportato da Leggo, un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata a Cremona, dove ha perso la vita Davide Barbieri, studente di 18 anni.

Il giovane viaggiava in sella alla sua moto lungo via Sesto quando, secondo le prime verifiche effettuate dalla polizia locale, avrebbe tentato di superare una Fiat Panda condotta da una donna di mezza età, che stava svoltando a sinistra verso via Castelpiano. Nel corso della manovra si sarebbe verificato l’impatto con l’auto, che ha fatto perdere al ragazzo il controllo del mezzo.

Dopo l’urto, la moto sarebbe finita contro un veicolo parcheggiato sul lato opposto della carreggiata e successivamente contro un palo dell’illuminazione pubblica. Le condizioni del giovane sono apparse immediatamente critiche: soccorso dal personale sanitario e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Cremona, è deceduto nel primo pomeriggio. Le autorità stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto; su disposizione della Procura, i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.

La conducente dell’auto, 61 anni, sarebbe stata accompagnata al pronto soccorso in codice verde per accertamenti, mentre la polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente in moto a Cremona: morto un 18enne, chi era il giovane

Davide Barbieri frequentava il quinto anno del liceo Aselli di Cremona. La notizia della sua morte ha profondamente colpito compagni di classe, insegnanti e il dirigente scolastico Alberto Ferrari, che lo ricordano come un ragazzo solare e benvoluto. L’intera comunità scolastica si è stretta attorno alla famiglia in un momento di grande dolore.