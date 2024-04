Traslochi classic: comodità e risparmio per il tuo trasloco

Il trasferimento in un'altra città comporta una serie di problemi e preoccupazioni. Affidati al servizio di Traslochi classic per pianificare in tranquillità il tuo trasloco.

In un momento ti ritrovi a dover decidere di traslocare per non perdere una nuova occasione di lavoro o per cambiare vita. C’è un piccolo problema che facilmente diventa un grande problema, cioè trasferire tutta la tua casa in un’altra abitazione.

Decidersi di fare questo passo è facile da un lato e difficile dall’altro. Ci sono tante cose a cui devi pensare per tutelare le tue merci e tutto quello che possiedi. Non hai mai pensato a quante cose ci sono nella tua abitazione. Grazie ai mobili e arredi di vario genere, tutto sembra in ordine. In fondo è questo il compito degli arredi. La situazione cambia quando ti ritrovi a dover inscatolare tutto e quindi inizia a notare che sono centinaia gli oggetti, elettrodomestici, tessuti e abbigliamenti che possiedi.

Se poi sei abituato/a a indossare capi che debbono rimanere ben stesi, per non creare pieghe, per non rovinarli, sprecherai tanto tempo per metterli in ordine. Ogni giorno quindi è utile per occuparti, un pochino alla volta, di organizzare il tuo trasloco.

Ciò non toglie che alcuni compiti sono realmente faticosi e impossibile da realizzare da soli. Ecco perché noi siamo qui per darti una mano. Noi ci occupiamo di tutto senza farti spendere troppo.

SPENDI POCO PER IL TRASLOCO

A far aumentare la spesa di un trasloco sono i tanti servizi che il cliente richiede e che sono messi a disposizione da parte delle ditte. Solo che dovete fare attenzione ai preventivi. Nel momento in cui una ditta dice un costo, 900 € per fare il trasloco, ma poi voi volete solo il trasporto perché vi occupate di imballaggio e smontaggio dei mobili e il prezzo rimane invariato, non è un affare che vi conviene.

Se vuoi spendere poco lo puoi fare. Tu ti occupi di imballare e inscatolare, presta attenzione, inscatolare i tuoi effetti personali. Questo vuol dire mettere negli scatoloni tutta l’oggettistica, abiti, libri e via dicendo. Mentre la ditta, noi in particolare, ci occupiamo di tutto il resto. Quindi di smontare gli arredi, elettrodomestici e di trasportare i mobili non smontabili (come divani o librerie).

Il trasporto avviene sia in manuale con operai esperti nel facchinaggio e poi su strada per arrivare rapidamente nella destinazione finale. Rimontiamo il tutto nella tua nuova abitazione e questo facendoti pagare solo il servizio offerto, cioè: facchinaggio e trasporto.

In questo modo puoi spendere poco e pagare un terzo di quello che ti viene proposte da altre ditte che non sono mai chiare.

Prenota il tuo trasloco

Telefonare, cercare di prendere un appuntamento oppure andare direttamente presso la sede fisica di una ditta di trasloco, proprio per parlare o prenotare il lavoro, ti porta via tempo.

Oggi esistono delle aziende di trasloco, come la Traslochi classic, che offre la possibilità di fare tutto online. Connettiti al sito, compila il modulo e ti ricontattiamo in tempi rapidissimi. Puoi chiedere un preventivo o decidere quando fare il tuo trasferimento. La prenotazione la fai quando vuoi tu, senza doverti organizzare per venire in sede. Non perdiamo tempo e ci organizziamo velocemente a prezzi accessibili a tutti.