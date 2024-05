Trasporti, Peron (FIAP): ok transizione ma serve chiarezza

Roma, 24 mag. (askanews) – “Il nostro comparto è assolutamente attento e pronto a sostenere e a supportare la transizione energetica. E’ chiaro che questa transizione punto primo qualcuno la deve pagare per cui chi compra i servizi di trasporto logistica deve comprendere che deve contribuire anche lui ad un utilizzo di veicoli più sostenibili. Dall’altra parte ci vuole una decisione anche politica su dove dobbiamo andare, perchè non è possibile parlare sempre e solo di neutralità energetica perchè questo fa sì che l’imprenditore non sa concretamente dove deve investire per il futuro della sua azienda”.

Lo ha dichiarato ad askanews Alessandro Peron, Segretario Generale FIAP, Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, associazione di categoria nel settore della logistica, intervenuto alla tavola rotonda “Quali scenari per il mondo dei trasporti?” organizzata da Pilat&Partners – in partnership con Askanews.