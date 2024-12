Trasporti sostenibili: il case study di EcoVadis e BLISS Moving

In un mondo sempre più attento all’impatto ambientale, il settore dei trasporti è chiamato a ridurre la propria impronta ecologica, integrando pratiche sostenibili in ogni aspetto operativo.

In un mondo sempre più attento all’impatto ambientale, il settore dei trasporti è chiamato a ridurre la propria impronta ecologica, integrando pratiche sostenibili in ogni aspetto operativo. EcoVadis, leader globale nella valutazione delle performance aziendali in termini di sostenibilità, e BLISS Moving, pioniere nei traslochi internazionali, rappresentano un esempio concreto di come innovazione e responsabilità possano convivere.

Attraverso strategie mirate e un approccio orientato all’efficienza, BLISS Moving ha ottenuto importanti riconoscimenti da EcoVadis, dimostrando che la sostenibilità non è solo un valore aggiunto, ma una vera leva competitiva.

Il viaggio di BLISS verso la sostenibilità

Sin dalla sua fondazione, Bliss Corporation ha dimostrato un impegno costante verso l’innovazione e la sostenibilità. Questo approccio visionario si è tradotto in una serie di iniziative strategiche volte a soddisfare i requisiti normativi, posizionandosi come leader nel mercato della mobilità internazionale e promuovendo un futuro più verde e inclusivo.

Le prime tappe: gestione ambientale e sicurezza sul lavoro

Nel 2021, Bliss ha implementato due nuovi sistemi di gestione per affrontare le sfide ambientali e lavorative in modo sistematico. Il Sistema di Gestione Ambientale ha consentito di monitorare e migliorare le performance di sostenibilità, mentre il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro ha garantito il rispetto degli standard internazionali, riducendo al minimo i rischi per i dipendenti. Questi interventi hanno rafforzato l’attenzione dell’azienda verso il benessere dei lavoratori, spingendo ulteriormente per la formazione in materia di Diversità e Inclusione (D&I), con l’obiettivo di creare ambienti di lavoro più equi e inclusivi.

Collaborazione con EcoVadis: un passo avanti nella sostenibilità

Nel 2022, Bliss ha scelto di affidarsi alla piattaforma EcoVadis, leader nella valutazione delle performance aziendali in termini di sostenibilità. Attraverso questa collaborazione, l’azienda ha adottato un approccio olistico, identificando aree di miglioramento e redigendo una roadmap concreta per raggiungere nuovi obiettivi ambientali e sociali. La scorecard fornita da EcoVadis si è rivelata uno strumento fondamentale per monitorare i progressi e garantire che le strategie intraprese fossero in linea con gli standard internazionali. Grazie a questi sforzi, Bliss ha ottenuto la prestigiosa medaglia di Platino, riconoscimento che ha rafforzato la credibilità dell’azienda presso stakeholder, clienti e partner globali.

Iniziative green e riconoscimenti

Bliss ha tradotto il proprio impegno per la sostenibilità in azioni concrete, come l’eliminazione della plastica monouso, l’introduzione di imballaggi eco-friendly e la digitalizzazione dei documenti per ridurre il consumo di carta. Nel 2023, questi sforzi sono stati premiati con il Green Award durante la conferenza dell’Asian Relocation Association, un riconoscimento che sottolinea il ruolo pionieristico dell’azienda nella promozione di pratiche ecologiche nel settore della mobilità globale.

Focus sulla parità di genere e il lavoro flessibile

Un elemento distintivo del percorso di sostenibilità di Bliss è l’attenzione alla parità di genere. L’azienda ha introdotto un processo di revisione salariale per garantire equità e ha sfruttato la tecnologia innovativa come il software di intelligenza artificiale Yembo. Questo strumento, utilizzato per i sopralluoghi virtuali, ha permesso a molte dipendenti di lavorare da remoto, migliorando il bilanciamento tra vita lavorativa e personale.

Le sfide e le opportunità future

Nonostante i progressi, Bliss ha dovuto affrontare ostacoli legati alla digitalizzazione limitata dei sistemi governativi e alla resistenza dei fornitori ad adottare nuovi standard di sostenibilità. Tuttavia, grazie al supporto di EcoVadis e alle sue funzionalità avanzate, l’azienda sta lavorando per includere i propri fornitori nel viaggio verso la sostenibilità, rafforzando la collaborazione attraverso valutazioni e iniziative congiunte.

Come EcoVadis assegna i suoi riconoscimenti: un sistema trasparente e globale

EcoVadis, leader mondiale nella valutazione della sostenibilità aziendale, adotta un metodo rigoroso e standardizzato per assegnare i propri riconoscimenti. La piattaforma utilizza una scorecard personalizzata che analizza e classifica le performance delle aziende in quattro aree fondamentali: ambiente, pratiche lavorative e diritti umani, etica, e approvvigionamento sostenibile.

Il processo di valutazione

Raccolta dati: Le aziende compilano un questionario dettagliato, integrato da documentazione di supporto come certificazioni, rapporti di sostenibilità e politiche aziendali. Analisi degli esperti: I dati vengono analizzati da un team di specialisti EcoVadis, che utilizza un sistema basato su standard internazionali come il Global Reporting Initiative (GRI), il Global Compact delle Nazioni Unite e la norma ISO 26000. Scorecard: L’azienda riceve un punteggio su una scala da 0 a 100, suddiviso per le quattro aree chiave. I risultati evidenziano punti di forza e aree di miglioramento, fornendo una panoramica chiara delle performance di sostenibilità.

I riconoscimenti

EcoVadis assegna medaglie di quattro livelli:

Bronzo (punteggio tra 47 e 54): Per aziende che mostrano un buon impegno verso la sostenibilità.

(punteggio tra 47 e 54): Per aziende che mostrano un buon impegno verso la sostenibilità. Argento (punteggio tra 55 e 64): Per chi dimostra performance sopra la media del settore.

(punteggio tra 55 e 64): Per chi dimostra performance sopra la media del settore. Oro (punteggio tra 65 e 74): Per eccellenze sostenibili che superano gli standard di mercato.

(punteggio tra 65 e 74): Per eccellenze sostenibili che superano gli standard di mercato. Platino (punteggio superiore a 75): Riservato all’1% delle aziende con le migliori performance globali.

Valore e impatto

I riconoscimenti di EcoVadis non sono semplici premi, ma strumenti strategici. Le scorecard forniscono alle aziende un’analisi approfondita per migliorare continuamente le proprie pratiche. I riconoscimenti, invece, fungono da garanzia di credibilità, aiutando le imprese a consolidare la fiducia degli stakeholder e a posizionarsi come leader nel proprio settore.

“Ricevere la medaglia di Platino da EcoVadis è un riconoscimento tangibile del nostro impegno costante verso la sostenibilità. Questo traguardo non solo riflette le nostre pratiche aziendali responsabili, ma ci sprona a continuare su questa strada, consapevoli dell’importanza di un approccio etico e sostenibile nel nostro settore.” Le parole di Francesco Argirò, fondatore del gruppo BLISS.