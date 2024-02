Trattori: Schlein, 'dal governo solo propaganda e tasse in più'

Roma, 10 feb (Adnkronos) – "Il governo si è occupato di propaganda, si è occupato di dire ce l'hanno con l'Europa e non con noi. E' lo stesso governo che ha aumentato le tasse, togliendo l'esenzione Irpef anche ai giovani agricoltori che andrebbero sostenuti e premiati". Lo ha detto Elly Schlein nella visita al polo museale Antonio Gramsci di Ghilarza, Oristano.

"La destra nega l'emergenza climatica ma, siamo seri, non è che negando l'emerenza climatica aiuterà gli agricoltori ad affrontarla. Noi siamo per chiedere e pretendere più risorse, soprattutto dall'Europa, per accompagnare per mano gli agricoltori ad affrontare i cambiamenti", ha aggiunto la segretaria del Pd.