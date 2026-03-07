Tre casi di cronaca nera: aggressioni sessuali, abuso su minore e atti persecutori

tre inchieste di cronaca che coinvolgono reati sessuali, abusi su un bambino e persecuzione: dettagli sugli arresti, le indagini e le misure cautelari adottate

Negli ultimi giorni si sono registrati tre episodi di cronaca che interessano reati commessi in contesti distinti: un’aggressione con violenza sessuale a Bottanuco, un abuso su un minore in un centro commerciale a Napoli e una vicenda di stalking con misure cautelari nel Salento. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e le autorità giudiziarie hanno disposto accertamenti e provvedimenti cautelari per tutelare le vittime. Dal punto di vista tecnico, le indagini seguono protocolli investigativi consolidati e mirano a ricostruire modalità, responsabilità e dinamiche dei singoli episodi. I soggetti coinvolti sono al centro delle attività investigative in corso.

Aggressione e stupro a Bottanuco: il quadro dell’accaduto

Una giovane di 26 anni è stata vittima di un episodio di violenza nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2026 nella sua abitazione a Bottanuco, in provincia di Bergamo. Secondo la ricostruzione investigativa, la donna era stata accompagnata a casa dell’indagato da un conoscente. Al rifiuto di assumere sostanze e alle successive resistenze, l’uomo avrebbe reagito con violenza. L’aggressore avrebbe colpito la vittima con una spranga, provocandole lesioni e uno stato di incoscienza. I soggetti coinvolti sono al centro delle attività investigative in corso.

Le successive molestie e l’allarme

I soggetti coinvolti sono al centro delle attività investigative in corso. Trascinata in bagno e minacciata di morte, la donna sarebbe stata costretta a subire ripetuti atti sessuali fino al pomeriggio successivo. Approfittando dell’assenza dell’aggressore, ha utilizzato un telefono cellulare trovato nell’abitazione per chiedere aiuto.

I Carabinieri di Osio Sotto hanno raggiunto la vittima in evidente stato di choc e con segni di percosse. La donna è stata quindi accompagnata in ospedale a Bergamo per le cure del caso. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare responsabilità.

Sequestro di droga e convalida dell’arresto

L’irruzione nell’appartamento ha portato al ritrovamento di un consistente quantitativo di stupefacenti e di oggetti ritenuti collegati all’aggressione. Sono stati sequestrati circa 82 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 730 euro ritenuti provento di spaccio. Sono stati posti sotto sequestro anche i vestiti della vittima con tracce biologiche e due sciabole inguainate, compatibili con la spranga descritta nelle denunce. L’uomo, un cittadino marocchino di 43 anni, è stato arrestato in flagranza. Il gip del Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per detenzione di stupefacenti e violenza sessuale, richiamando un precedente recente per fatti analoghi. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica e accertare responsabilità.

Abuso su un bimbo di 3 anni a Napoli: arrestato un finto netturbino

Un uomo è stato arrestato dopo aver toccato un bambino di tre anni all’interno di una libreria del centro commerciale La Birreria, a Secondigliano. L’episodio è avvenuto intorno alle 19:00 del 6 marzo 2026. I Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti sul posto e hanno fermato il presunto responsabile, un 47enne travestito con una tuta da finto netturbino. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità penali.

Secondo quanto riferito, il fermo è avvenuto dopo una colluttazione fra l’uomo e i militari. Il minore è stato affidato ai servizi sanitari per le valutazioni del caso. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica e accertare responsabilità.

Gli sviluppi e le responsabilità

Gli inquirenti hanno disposto ulteriori accertamenti dopo l’arresto dell’uomo. L’indagato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria e deve rispondere di violenza sessuale, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dal punto di vista tecnico, gli approfondimenti mirano a ricostruire la dinamica dei fatti e a verificare eventuali responsabilità penali aggiuntive.

Con l’arrestato erano presenti due bambine di 2 e 7 anni, identificate come familiari o conoscenti e riaffidate alle rispettive madri presenti nel centro commerciale. I primi accertamenti non hanno fatto emergere comportamenti sospetti verso altri minori, ma i servizi sociali sono stati comunque allertati per ulteriori verifiche. Gli investigatori hanno inoltre precisato che l’uomo non è dipendente dell’azienda ASIA, nonostante la divisa indossata. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica e accertare responsabilità; è atteso l’esito degli accertamenti tecnici.

Persecuzione e misure cautelari nel Salento

In provincia di Lecce è stato notificato un provvedimento restrittivo a un uomo di 31 anni accusato di atti persecutori nei confronti di una donna di 38 anni. La notifica segue gli accertamenti avviati dopo gli episodi denunciati dalla vittima.

Il gip del Tribunale di Lecce, su richiesta del pubblico ministero, ha disposto il divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico. Le misure sono state adottate per tutelare la persona offesa e per monitorare gli spostamenti dell’indagato.

Le indagini proseguono per chiarire la dinamica degli episodi e accertare eventuali responsabilità. È atteso l’esito degli accertamenti tecnici disposti dall’autorità giudiziaria.

Indagini digitali e strumenti sequestrati

A seguito delle perquisizioni collegate alla misura, la polizia ha sequestrato lo smartphone e il computer in uso all’indagato. Gli investigatori ritengono che quei dispositivi siano stati impiegati per molestie reiterate tramite messaggi, telefonate ed e-mail. Le condotte, protratte per mesi, includevano anche appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima, con conseguenti stati di ansia e turbamento. Dal punto di vista tecnico, l’attività forense sui supporti informatici costituisce oggi una fase cruciale per il contrasto al cyberstalking e per l’acquisizione di elementi probatori.

Questi casi illustrano la varietà delle forme di violenza e molestia affrontate quotidianamente da forze dell’ordine e magistratura. Dall’intervento operativo alla valutazione giudiziaria, passando per il recupero di prove materiali e digitali, le procedure mirano a garantire protezione alle vittime e a ridurre il rischio di recidiva mediante misure cautelari adeguate. Restano in corso gli accertamenti tecnici disposti dall’autorità giudiziaria, cui spetta la valutazione finale delle evidenze raccolte.