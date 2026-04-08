Tregua Usa-Iran non include il Libano: cosa cambia per la popolazione e il fronte meridionale

Dopo l'annuncio di una tregua di due settimane tra Usa e Iran, il premier Netanyahu precisa che la misura non si applica al Libano, dove gli attacchi israeliani continuano e la popolazione resta sfollata

Il 8 aprile 2026 una sospensione temporanea delle operazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran è stata annunciata come parte di negoziati più ampi. Tuttavia, il quadro diplomatico si è complicato quando il premier Benjamin Netanyahu ha dichiarato che quella «tregua» non si estende al Libano. Nel frattempo, le forze israeliane hanno proseguito i bombardamenti e le evacuazioni nel sud del Paese, alimentando ulteriore sfollamento e timori tra i civili.

Le informazioni sul campo mostrano una situazione in cui la dimensione diplomatica e quella militare procedono su binari separati: mentre a livello internazionale si discute di un cessate il fuoco di due settimane, sul terreno il conflitto si mantiene attivo, con effetti drammatici sulla popolazione locale e con il rischio di allargamento a più fronti.

La tregua Usa-Iran e la presa di posizione di Netanyahu

L’accordo annunciato tra gli Stati Uniti e l’Iran è stato descritto come una tregua temporanea finalizzata a creare spazio per negoziati. Nonostante il sostegno formale di Tel Aviv all’iniziativa statunitense, Netanyahu ha chiarito in un comunicato che la sospensione delle ostilità «non include il Libano». Questa netta separazione delle aree d’applicazione ha subito creato confusione anche dopo annunci contrastanti da parte di altri leader internazionali, come il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif, che aveva parlato di un «cessate il fuoco immediato ovunque, incluso il Libano».

Contrasti diplomatici e possibili conseguenze

La divergenza sulle definizioni operate dai vari attori mette in luce come la tregua possa avere interpretazioni differenti a seconda degli interessi strategici. Per Israele, mantenere operativo il fronte libanese significa continuare una politica volta a ottenere «garanzie di sicurezza» contro gruppi armati nella regione, mentre per altri Paesi la priorità è evitare un’escalation regionale. Questo scollamento rende il percorso negoziale più fragile e aumenta il rischio che le trattative non si traducano immediatamente in una riduzione delle violenze sul terreno.

La situazione sul terreno in Libano

Sul piano operativo, le forze israeliane hanno proseguito attacchi e incursioni nel sud del Libano, compresa la città di Srifa nella regione di Tiro, dove sono stati lanciati bombardamenti e avvisi di evacuazione. L’esercito libanese ha messo in guardia i civili dal tornare nelle zone meridionali, sottolineando che la ritirata o il rientro potrebbero esporre le persone a attacchi in corso. Le autorità locali registrano danni diffusi e una crisi umanitaria crescente.

Conto delle vittime e spostamenti della popolazione

Secondo fonti ufficiali libanesi, dal 2 marzo il bilancio delle vittime imputabili agli attacchi israeliani supera le 1.500 persone, mentre oltre 1,2 milioni di persone risultano avere lasciato le loro case. L’invasione e le operazioni militari mirano, secondo le dichiarazioni israeliane, alla creazione di una zona cuscinetto nel sud del Paese, ma sul campo ciò si traduce in gravi limitazioni alla libertà di movimento, perdita di alloggi e interruzione dei servizi essenziali.

Il ruolo di Hezbollah e le implicazioni per i negoziati

Il coinvolgimento di Hezbollah ha trasformato il Libano in un teatro direttamente collegato alla guerra tra Usa e Iran: il gruppo sciita aveva annunciato attacchi contro Israele a partire dal 2 marzo, presentandoli come ritorsione per azioni israeliane e in solidarietà con l’Iran. Giornalisti e analisti sul posto hanno osservato che la partecipazione di Hezbollah aumenta la sua leva politica nei possibili negoziati tra Tehran e Washington, complicando la posizione del governo libanese che fatica a garantire sicurezza e controllo sul territorio.

Scenari futuri e punti di attenzione

Nei prossimi giorni la dinamica diplomatica sarà cruciale: la durata della Tregua USA-Iran, le richieste di sicurezza avanzate da Israele e la pressione internazionale per proteggere i civili determineranno l’evoluzione del conflitto. Rimane aperta la domanda se il fronte israelo-hezbollah verrà ufficialmente incluso nelle discussioni multilaterali o verrà trattato separatamente come questione di sicurezza nazionale israeliana.

In assenza di un accordo che coinvolga tutte le parti, la popolazione del sud del Libano continua a subire l’impatto immediato delle operazioni militari. La combinazione di attacchi continui, sfollamento di massa e incertezza politica pone la regione in una condizione di emergenza persistente, mentre sul tavolo diplomatico si cerca una soluzione che possa tradursi in un miglioramento concreto per i civili.