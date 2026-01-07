Roma, 7 gen. (Adnkronos) – "Oggi celebriamo la nostra bandiera, simbolo della nostra identità, della nostra storia e del nostro futuro. Un Tricolore che ci rappresenta tutti e ci ricorda l’orgoglio di essere italiani". Lo scrive sui social il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati.
Tricolore: Casellati, 'ci ricorda l'orgoglio di essere italiani'
