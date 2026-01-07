Tricolore: Fontana, 'segna la storia e accompagna il presente'**

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – "In questa Giornata ricordiamo il significato della Bandiera italiana e dei valori che rappresenta. Il Tricolore segna la storia e accompagna il presente del Paese. Nel ricordo dei Costituenti, che lo scelsero come vessillo del nuovo Stato, ci prepariamo a celebrare l’80/mo anniversario della Repubblica italiana". Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
