Trilaterale Macron-Scholz-Rutte al vertice sui Balcani a Tirana

Roma, 6 dic. (askanews) – Nelle immagini l’incontro trilaterale tra il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro olandese Mark Rutte a margine del vertice Ue-Balcani Occidentali a Tirana.

Nella dichiarazione finale del summit, i leader europei hanno promesso che l’Ue continuerà a sostenere i paesi dei Balcani occidentali per aiutarli ad affrontare la crisi energetica e accelerare la transizione energetica nella regione con un nuvo pacchetto di sostegno per l’energia del valore di 1 miliardo di euro in sovvenzioni, che può apportare 2,5 miliardi di euro di investimenti.