Agricoltura: fonti governo, interlocuzioni con Colle su dl Lollobrigida**

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – "Sono in corso interlocuzioni con il Quirinale" sul dl Agricoltura che ha avuto il disco verde del Consiglio dei ministri lunedì scorso. Lo riferiscono fonti di governo, dopo i dubbi sollevati dal Colle sul testo, come anticipato dal Foglio online. Le stesse fonti spiegano che i rilievi riguarderebbero l’accorpamento della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura (Sin) nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), nonché lo spostamento di un corpo dei carabinieri dal ministero dell’Ambiente a quello dell’Agricoltura, mentre non risulterebbero rilievi, come sostenuto da indiscrezioni stampa, sulla parte del decreto attinente ai pannelli solari. La 'palla' ora, stando a un'altra fonte di governo interpellata in merito, più che al ministero capitanato da Francesco Lollobrigida passerebbe a Palazzo Chigi, che dovrà sbrogliare il 'nodo' alla luce delle interlocuzioni con il Quirinale.