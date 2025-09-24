La turista tedesca era in vacanza con il marito e i due cani, si chiamava Andrea Holenz e aveva 64 anni.

L’epilogo che nessuno sperava, è stato ritrovato il corpo senza vita della turista tedesca dispersa nell’Alessandrino durante l’alluvione.

Maltempo, donna travolta dall’alluvione nel tentativo di salvare il cane

Andrea Holenz, turista tedesca di 64 anni, si trovava in vacanza con il marito e i due cani nell’Alessandrino, precisamente nel campeggio Lago Isola, a Spigno Monferrato.

L’alluvione si è abbattuta con violenza sul torrente Valla, tanto che, nella notte, gli argini si sono rotti con l’acqua che ha invaso il campeggio. Secondo il racconto del marito, lui e la moglie si sono svegliati intorno all’alba perché l’acqua stava entrando nel camper poi, nel tentativo si scappare, hanno preso in braccio, uno per uno, i due cani ma, mentre Andrea usciva è scivolata ed è stata trascinata via dalla corrente sotto gli occhi del marito.

Maltempo, trovata morta la donna dispersa nell’alluvione nell’Alessandrino

Le ricerche di Andrea Holenz sono partite subito e sono andate avanti senza sosta per due giorni, nonostante le difficili condizioni atmosferiche. Purtroppo i Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo ormai senza vita della turista tedesca, a circa 4 chilometri dal campeggio. Al momento dell’alluvione c’erano altre 17 persone nel campeggio, tutti tratti in salvo e ospitati nell’Ostello di Montechiaro D’Acqui.