Gianluca Brioschi, ingegnere 54enne residente a Pieve di Curtarolo (provincia di Padova), è stato trovato morto venerdì 12 aprile da due colleghi nella sua camera d’hotel di Shandong, in Cina. L’uomo era nel Paese estero per prendere parte alla Fiera del Ghiaggio.

Trovato morto Gianluca Brioschi

La mattina di venerdì 12 aprile, i due colleghi lo attendevano per la colazione, ma l’uomo non si sarebbe presentato e per questo, preoccupati, avrebbero immediatamente chiesto al personale dell’albergo di poter entrare nella sua stanza: qui hanno trovato il suo corpo senza vita. La sua morte sarebbe avvenuta in maniera del tutto inaspettata e improvvisa: i due colleghi, infatti, hanno raccontato di aver cenato con lui e di non aver avuto nessun segnale di allerta. Sul posto sono subito giunti i soccorsi ma per il 54enne non c’è stato nulla da fare. Da chiarire le cause del decesso.

L’uomo lavorava per la Arneg

Il 54enne era responsabile dell’Ufficio acquisti della Arneg, nota azienda veneta che progetta e produce sistemi di refrigerazione. La sindaca di Pieve di Curtarolo, Martina Rocchio, ha commentato così quanto accaduto: “Era una persona molto disponibile e discreta. Mi stringo al dolore della famiglia insieme a tutta la comunità“.

