Truffe: raggiro in nome Crosetto, denuncia ministro depositata ai carabinieri**

Milano, 12 feb. (Adnkronos) – E' stata depositata ai carabinieri la denuncia del ministro della Difesa Guido Crosetto in cui spiega, in modo più dettagliato rispetto a quanto fatto inizialmente sui social, il raggiro telefonico ai danni del gotha dell'imprenditoria e della finanza italiana. Nell'esposto, visionato in procura, viene ricostruito il modo in cui il gruppo – utilizzando il nome del ministro, del suo staff o di un generale – avrebbe tentato di incassare milioni di euro dietro la richiesta di riscatto per liberare giornalisti in Medio Oriente.