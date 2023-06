Trump, nell'atto d'accusa foto delle scatole con documenti a Mar-a-Lago

Roma, 10 giu. (askanews) – Nell’atto d’accusa contro Donald Trump i procuratori federali hanno incluso anche le foto che mostrano scatoloni pieni di documenti nella tenuta di Mar-a-Lago dell’ex presidente degli Stati Uniti. Trump, candidato alla nomination presidenziale repubblicana per il 2024, ha portato “centinaia” di documenti governativi classificati in scatole di cartone nella sua residenza in Florida, si legge nel documento d’accusa di 49 pagine.

Il procuratore speciale federale Jack Smith dopo la pubblicazione dei 37 capi d’accusa contro Trump, accusato di aver messo in pericolo la “sicurezza nazionale” del Paese, ha detto: “L’adesione allo Stato di diritto è un principio fondamentale del Dipartimento di Giustizia e l’impegno della nostra nazione verso lo Stato di diritto è un esempio per il mondo. In questo Paese abbiamo una serie di leggi che valgono per tutti”.

Il presidente Joe Biden ha dichiarato di voler tenere le distanze dall’indagine del Dipartimento di Giustizia; il procuratore si è impegnato per un processo rapido nel rispetto di tutti.